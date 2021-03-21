Тайсон впервые прокомментировал свое наказание в "Шахтере"

Бразильский легионер "Шахтера" Тайсон в интервью местному изданию GZH заявил, что причиной его наказания в клубе стал спор с главным тренером "горняков" Луишем Каштру.

Футболист также признался, что не знает, повлияли ли на наказание его переговоры с "Интернасьоналем".

"Может быть и из-за этого. Но я также поспорил с тренером. Я обсуждаю некоторые вещи, которые я считаю неправильными. Мой менеджер здесь со мной. Он тот, кто следит за ситуацией (переговоры с "Интером") и за всем, что происходит. Все в его руках", – заявил 33-летний хавбек.

Тайсон прокомментировал версию, что украинский клуб хочет надавить на него, с целью продления контракта.

"Может быть. Но точно ли в этом причина, я не знаю. С понедельника я буду тренироваться с дублирующей командой. Мое дело – тренироваться и смотреть, чем закончится эта ситуация", - добавил он.

Напомним, что контракт бразильского вингера с "горняками" истекает 30 июня 2021 года.

Карьеру в Украине Тайсон начал в августе 2010 года, за 6 миллионов евро перейдя из "Интернасьоналя" в "Металлист". С 2013 года выступает в футболке "Шахтера". За это время принял участие в 299 матчах во всех турнирах. Забил 55 мячей и отдал 78 голевых передач.

Отметим, что Тайсон не полетел с командой в Харьков на матч 19-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге (УПЛ) против "Львова". Позже директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна объяснил, за что бразилец был сослан в дубль.