Тайсон уперше прокоментував своє покарання в "Шахтарі"

Бразильський легіонер "Шахтаря" Тайсон в інтерв'ю місцевому виданню GZH заявив, що причиною його покарання в клубі стала суперечка з головним тренером "гірників" Луїшем Каштру.

Футболіст також зізнався, що не знає, чи вплинули на покарання його переговори з "Інтернасьоналем".

"Можливо, і через це. Але я також посперечався з тренером. Я обговорюю деякі речі, які я вважаю неправильними. Мій менеджер тут зі мною. Він той, хто стежить за ситуацією (переговори з" Інтером") і за всім, що відбувається. Все в його руках", – заявив 33-річний хавбек.

Тайсон прокоментував версію, що український клуб хоче натиснути на нього, з метою продовження контракту.

"Можливо. Але чи точно в цьому причина, я не знаю. З понеділка я буду тренуватися з дублюючою командою. Моя справа – тренуватися і дивитися, чим закінчиться ця ситуація", – додав він.

Нагадаємо, що контракт бразильського вінгера з "гірниками" закінчується 30 червня 2021 року.

Кар'єру в Україні Тайсон почав у серпні 2010 року, за 6 мільйонів євро перейшовши з "Інтернасьоналя" в "Металіст". З 2013 року виступає у футболці "Шахтаря". За цей час взяв участь у 299 матчах у всіх турнірах. Забив 55 м'ячів і віддав 78 гольових передач.

Зазначимо, що Тайсон не полетів із командою до Харкова на матч 19-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі (УПЛ) проти "Львова". Пізніше директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна пояснив, за що бразилець був засланий у дубль.