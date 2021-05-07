Тайсон об уходе из "Шахтера": я боролся с тренерским штабом

Бразильский экс-футболист "Шахтера" Тайсон заявил, что мог еще на несколько лет остаться в Европе, но решил вернуться домой, чтобы снова быть счастливым.

В интервью изданию uol.com.br бывший легионер "горняков" признался, что в последнее время сталкивался с определенными трудностями в донецком клубе, и не стал скрывать, что иногда вел себя не лучшим образом по отношению к команде.

"Я мог бы остаться в Европе, потому что у меня были предложения как из Украины, где мне были готовы дать двухлетний контракт, так и из других стран. Но я хотел вернуться домой, чтобы снова быть счастливым. Я переживал непростой период в клубе, я боролся с тренерским штабом, с выбранным направлением. Я вел себя не лучшим образом, но я очень рад, что мне удалось договориться с руководством", – рассказал Тайсон.

Напомним, что в составе "Шахтера" бразилец выступал с февраля 2013 года и провел 299 матчей, забив 55 голов. После расторжения контракта с "горняками" нападающий вернулся на родину в "Интернасьональ", воспитанником которого он и является.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон расплакался во время последнего интервью для пресс-службы донецкого клуба.