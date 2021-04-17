Тайсон обратился к украинцам и расплакался. Видео

Бразильский легионер донецкого "Шахтера" Тайсон расплакался во время прощального интервью для пресс-службы чемпиона Украины.

33-летний футболист заявил, что хочет поблагодарить всех украинских болельщиков за любовь, которую они проявляли к нему и его семье.

"Я уезжаю, но моя благодарность клубу – это то, чего я никогда не забуду. Надеюсь, вы поймете меня и ошибки, что я совершил в последние месяцы. Повторюсь, мне будет вас недоставать и я буду скучать. Я старался для клуба делать все, что было в моих силах. Надеюсь, я многих радовал за тот период, что был здесь. Буду продолжать болеть за "Шахтер". Очень большое спасибо за все, что вы сделали в моей жизни!" – заявил спортсмен.

Напомним, что Тайсон провел за донецкий клуб 299 поединков и забил 55 мячей. Он вошел в топ-20 игроков в истории украинской команды по количеству проведенных встреч. С "Шахтером" он шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и четыре Суперкубка страны.

Тайсон дебютировал за клуб в 25-летнем возрасте – 13 февраля 2013 года на "Донбасс Арене" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (2:2). Через пару месяцев он оформил свой первый гол в Запорожье с "Металлургом".

В 2016 и 2017 годах полузащитник "горняков" вызывался в национальную сборную Бразилии. С осени 2017 года Тайсон в течение двух лет был капитаном "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне центральной встречи тура 22-го УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" руководство "горняков" официально сообщило, что Тайсон покидает клуб.