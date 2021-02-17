Суркис: устраивать клоунаду и сравнивать гол "Вереса" с голом ван Бастена – тогда я Пеле

Президент "Динамо" Игорь Суркис не согласен с итогами конкурса "Футбольные звезды Украины" в номинации на лучший гол года.

Игорю Михайловичу непонятен сам механизм выбора лучшего. Суркис признался, что ни он, ни кто иной из его сотрудников, не принимали участие в голосовании.

В эфире "Футбол news" на канале "Футбол", Суркис заявил, что по важности для всей страны, самым ценным в году был гол Виктора Цыганкова в ворота сборной Испании.

"А устраивать клоунаду и сравнивать гол "Вереса" с голом ван Бастена – тогда я Пеле", – сказал Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, приз за лучший гол года получил полузащитник "Вереса" Геннадий Пасич.

Пасич в игре Первой лиги ударом с лета пробил с острого угла. Похожий гол в финале Кубка Европы в ворота сборной СССР забил легендарный нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен.

Напомним, что Суркис поддержал возмущение "Шахтера" по поводу невключения главного тренера "горняков" Луиша Каштру в список лауреатов церемонии "Футбольные звезды Украины".