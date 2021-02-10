Срна возмутился "неуважением к "Шахтеру", вспомнив Лобановского

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна раскритиковал решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) не включить действующего наставника "горняков" Луиша Каштру в список претендентов на звание лучшего тренера Украины 2020 года.

По версии УАФ претендентами стали Мирча Луческу, Виктор Скрипник и Александр Рябоконь. Сама церемония состоится 15 февраля.

Срна не знает, кто принимал такое решение, но считает, что португалец с учетом тех достижений, что показал в прошлом году, должен был быть как минимум номинирован на звание лучшего.

"Шахтер" под руководством Каштру в 2020 году стал чемпионом с рекордным отрывом в 23 очка от второго места, вышел в полуфинал Лиги Европы, не говоря уже про две исторические победы над "Реалом" в Лиге чемпионов", – цитирует хорвата Террикон.

Срна вспомнил, что последним тренером, который с украинским клубом обыгрывал мадридский "Реал", был Валерий Лобановский.

"Поэтому я не понимаю, как можно было не включить Каштру в список лучших тренеров. Это просто неуважение к "Шахтеру", к спортивному принципу. Какой вообще футбол в прошлом году смотрели организаторы из УАФ?" – сказал Срна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Срна впервые признался, почему не перешел в 2016 году в каталонскую "Барселону". По словам бывшего футболиста он это сделал из-за любви к украинским болельщикам.