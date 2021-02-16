"Футбольные звезды Украины-2020": определен лучший гол года. Видео

В понедельник, 15 февраля, прошла ежегодная церемония "Футбольные звезды Украины-2020", в ходе которой приз за лучший гол года получил полузащитник "Вереса" Геннадий Пасич.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), за мяч, который он забил в ворота "Горняк-Спорта" 25 ноября 2020 года (3:0), проголосовали 54% респондентов. Также на награду претендовали "динамовец" Виктор Цыганков (28%), который отличился победным голом в матче со сборной Испанией в четвертом туре Лиги наций 13 октября (1:0), и полузащитник "Зари" Дмитрий Хомченовский (18%) (против "Десны" 19 июля (1:1)).

Напомним, что в 2019 году победительницей в этой номинации стала футболистка сборной Украины до 17 лет Надежда Иванченко, которая забила фантастическим ударом в ворота Сербии в квалификации Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный центр спортивных исследований спрогнозировал, кто станет чемпионом украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2020/21.