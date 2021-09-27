Суркис раскритиковал "тренеров и физруков" из "Шахтера" за поведение в матче за Суперкубок Украины

Президент "Динамо" Игорь Суркис не сумел сдержать эмоции, комментируя разгромное поражение своей команды в матче за Суперкубок Украины против "Шахтера". Ему не понравилось, что скамейка запасных донецкой команды неоднократно выбегала на поле, чтобы отпраздновать голы в ворота киевлян.

В интервью программе "Великий футбол" владелец столичного клуба назвал такое поведение неприемлемым. Он заявил, не видел ничего подобного в других странах.

"Суперкубок можно было отложить до начала следующего года. Он не нужен был ни нам, ни "Шахтеру". Мы с Сергеем Палкиным обсуждали сложность календаря. "Шахтер" был сверхмотивирован, показал хорошую и качественную игру. Но так себя не ведут. Я не видел такого, чтобы тренеры и физруки выбегали на поле, обнимались и целовались. Можно за полем это делать… Но я не видел ничего подобного ни в одном чемпионате", – поделился своим мнением Суркис-младший.

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Напомним, что "Шахтер" со счетом 3:0 обыграл "Динамо" в Суперкубке Украины. Дубль на свой счет записал нападающий Лассина Траоре, а последний гол в поединке забил Алан Патрик, красиво пробив из-за пределов штрафной площади.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевлян Мирча Луческу также остался недоволен поведением игроков и тренеров "Шахтера", обвинив "горняков" в неуважении к "Динамо". Ему довольно резко ответил наставник донецкой команды Роберто Де Дзерби.