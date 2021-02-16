"Футбольные звезды Украины-2020": названы лучшие игроки и тренеры

В понедельник, 15 февраля, состоялась ежегодная церемония "Футбольные звезды Украины", по итогам которой полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков был назван лучшим игроком нашей страны в 2020 году.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), представитель киевского клуба опередил двух визави из "Шахтера" – Тараса Степаненко и Тайсона.

Лучшим молодым футболистом нашей страны в 2020 году стал другой игрок столичной команды Илья Забарный, который обошел в этой номинации одноклубника Виталия Миколенко и голкипера "горняков" Анатолия Трубина.

Что касается украинских легионеров, которые выступают в европейских чемпионатах, лучшим был признан Руслан Малиновский из "Аталанты". Он получил больше голосов, чем Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Роман Яремчук ("Гент") и Александр Зубков ("Ференцварош").

Лучшим тренером Украины был признан Виктор Скрипник ("Заря"), а лучшим специалистом, работающим за границей – Сергей Ребров ("Ференцварош").

Как сообщал OBOZREVATEL, посредством голосования был также определен победитель в номинации "лучший гол 2020 года".