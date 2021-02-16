По мнению "Шахтера", все украинские тренеры – клоуны, – журналист

Известный украинский журналист Игорь Цыганык считает, что представители "Шахтера", недовольные невключением Луиша Каштру в список претендентов на звание лучшего тренера Украины 2020 года, повели себя очень некрасиво, начав оскорблять тех, кто составлял этот список.

По мнению автора блога ЦыганыкLIVE и экс-ведущего телепрограммы "ПроФутбол", оскорбительные слова "Шахтера" тогда должна быть направлены в адрес всех футбольных специалистов, так как они, а не ФФУ, голосовали за лучших.

"Это голосовали тренеры и они определили тройку лучших (Рябоконь, Скрипник, Луческу), а тренеров не обманешь, потому что они профессионалы своего дела. Они умеют разделять возможности и результаты. И, наверное, они не увидели в Каштру чего-то такого экстраординарного, что он сделал в этом сезоне, чтобы отдать ему титул или внести в тройку. Получается, что вся футбольная общественность и все украинские тренеры - клоуны, по мнению "Шахтера". Что они не могут определить, не могут разобраться, и только в "Шахтере" понимают, где правильно, а где не правильно", – заявил Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшим тренером Украины был признан Виктор Скрипник ("Заря"). В тройку номинантов вошли Мирча Луческу и Александр Рябоконь.

Посредством голосования был также определен победитель в номинации "Лучший гол 2020 года".