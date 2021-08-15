Суркис объяснил ситуацию с трансфером "нового Шевченко" из "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о ближайшем трансфере форварда своего клуба Владислава Супряги. Накануне ряд зарубежных и отечественных СМИ сообщили о том, что Супряга практически подписал соглашение с итальянской "Сампдорией".

По информации журналистов, на товарищеском матче "Интер" – "Динамо" в Монце Игорь Михайлович должен был встретиться с представителями "Сампдории" и окончательно обговорить все детали контракта.

"Я вообще не разговаривал. Я не в курсе. я могу говорить только тогда, когда поступает официальное предложение в клуб. Пока в клуб ни одного официального предложения по Супряге не поступало", – заявил Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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Отметим, что форварда киевлян Владислава Супрягу тренерДиего Лонго, работавший с Луческу в "Динамо" в свое время, назвал "новым Шевченко".

Месяц назад 21-летним футболистом сборной Украины интересовался "Дженоа". Итальянцы были готовы заплатить в рассрочку 7-8 миллионов евро без учета бонусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Интер" – "Динамо" завершился со счетом 3:0.

После игры Суркис прокомментировал действия своих футболистов и уровень киевской команды.