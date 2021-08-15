Не тряслись ножки: Суркис прокомментировал результат матча "Интер" – "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что результат матча с "Интером" находится не на первом месте. Важнее итогового счета это то, что Луческу вообще удалось договорится о проведении поединка.

По мнению Игоря Михайловича очень важно для киевской команды приспособиться к графику матчей через два дня на третий.

"Мешая состав, подводя всех в одинаковое функциональное состояние, Мистер, я думаю добивается того, чтобы ребята к Лиге чемпионов подошли в боевой готовности и такие команды как "Интер" не боялись, и у них не тряслись ножки. Потому что многим еще по 18-19 лет. Как игра? Ну фрагментами ничего, но, конечно, это команда супер. Играют все звезды. Нам тяжело пока на равных играть с такими командами", – заявил владелец "Динамо" в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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Суркис признался, что сборники "бело-синих" очень долго входили в сезон, и еще до сих пор многие не набрали свои кондиции.

"Наибольшее количество людей, представляющих сборные — это были игроки киевского "Динамо", – подытожил Игорь Михайлович.

Как сообщал OBOZREVATEL, товарищеский матч в Монце между чемпионами Италии и Украины завершился со счетом 3:0 в пользу Интера.

Голами в первом тайме отметились Барелла и Джеко. После перерыва точку в игре поставил Сенси.