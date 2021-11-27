Суперкомпьютер назвал шансы Украины попасть на ЧМ-2022 по футболу

Суперкомпьютер статистической компании Gracenote считает сборную Украины по футболу аутсайдером стыковых матчей за выход на чемпионат мира-2022, который пройдет в ноябре-декабре в Катаре. Аналитики считают, что вероятность победы нашей сборной в первом раунде в матче с Шотландии составляет 44%.

Если все же подопечные Петракова посрамят прогнозистов и выйдут в финал плей-офф, то вероятность победы Украины на этом этапе отбора составляет 22%.

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По мнению компании, наибольшая вероятность поехать на мундиаль у сборной Уэльса (38%). Смые скромные перспективы у Австрии (16%).

Напомним, полуфиналы плей-офф отбора состоятся 24 марта 2022 года.

Финалы запланированы на 29 марта. Украина согласно жребию будет играть с шотландцами и в потенциальном финале на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Gracenote спрогнозировала итоговый медальный зачет Олимпиады-2022, которая с 4 по 20 февраля пройдет в Пекине.

Для моделирования виртуальной таблицы аналитики использовали результаты основных соревнований олимпийского цикла, начавшегося после Игр-2018 в Пхенчхане.