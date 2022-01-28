Судья дважды удалял и возвращал на поле вратаря сборной Бразилии: невиданный случай в отборе ЧМ-2022

Очень эмоциональным получился отборочный поединок чемпионата мира 2022 года между сборными Эквадора и Бразилии, который прошел в ночь на 28 января по киевскому времени в Южной Америке. Встреча в Кито завершилась боевой ничьей 1:1, колумбийский рефери Вилмар Ролдан удалил двух футболистов, а еще дважды показывал красную карточку вратарю бразильцев Алиссону, но затем ее отменял.

Счет полузащитник "Реала" Каземиро открыл уже на шестой минуте. На 15-й минуте за грубый фол был удален вратарь хозяев Александер Домингес. Однако уже на 23-й минуте защитник гостей Эмерсон также увидел перед собой красную карточку после второго "горчичника".

Футболисты действовали довольно жестко, и судье приходилось еще несколько раз прибегать к желтым карточкам. Дважды он назначал 11-метровые в ворота сборной Бразилии, но затем их отменял. Также два раза Ролдан показывал красные карточки знаменитому Алиссону, но также отказывался от своих решений, оставив киперу "Ливерпуля" лишь один "горчичник".

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Сборной Эквадора удалось сравнять счет усилиями Феликса Торреса на 75-й минуте, и игра завершилась ничьей. Смотрите самые интересные моменты поединка.

Бразильцы продолжают возглавлять отборочный турнир и уже гарантировали себе путевку в Катар-2022. Эквадорцы идут третьими и также имеют хорошие шансы преодолеть квалификацию.

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