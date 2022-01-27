Голкипер "Динамо" получил тяжелые травмы после удара ногой в голову. Видео

Максим Иншаков
Футбол
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Руслан Нещерет получил перелом носа и сотрясение мозга

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет получил серьезные повреждения в товарищеском матче на сборах в Испании против норвежского "Буде-Глимт", который обыграл луганскую "Зарю" в Лиге конференций. 20-летний голкипер сборной Украины во втором тайме опасно столкнулся с игроком соперников.

момент удара

На 56-й минуте форвард "Буде-Глимт" Лассе Нордасс вышел один на один с нашим вратарем. Руслан кинулся сопернику в ноги, но норвежец умышленно не стал перепрыгивать украинца, а сильно ударил того в голову.

Лассе Нордасс
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Как сообщает Telegram-канал "Динамо" Inside, по предварительным данным Нещерет получил сотрясение мозга, а также перелом носа.

Вратарь не смог продолжить встречу и его заменил Григорий Бущан. Матч завершился со счетом 1:1. На гол Витиньо на 20-й минуте номинальные гости ответили точным ударом Бонифаце.

Игра "Динамо" и "Буде-Глимт".

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан вместе со своей подругой Надеждой Петах любят отдыхать в Египте. Накануне девушка порадовала своих поклонников свежими фотографиями с курорта, вызвав настоящий фурор в комментариях. ​ ​

Надежда Петах в море

Надежда Петах и Руслан Нещерет

Напомним, после разгрома в историческом матче соперника из Люксембурга киевляне справились в Испании с "Мурсией" (3:1).

Призыв к вакцинации.
ИспанияФК Динамо КиевРуслан Нещерет