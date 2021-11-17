Аргентина с Месси вышла на чемпионат мира после дуэли с Бразилией. Видео

Сборная Аргентины по футболу стала 13-й командой, которая завоевала право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022 года. В ночь на 17 ноября по киевскому времени в городе Сан-Хуан команда звездного капитана Лионеля Месси сыграла с Бразилией без Неймара вничью 0:0.

Гости заранее обеспечили себе путевку в Катар, поэтому отдали инициативу аргентинцам. По ударам в створ ворот хозяева превзошли бразильцев (3-2), но значительно уступили по "выстрелам" мимо (1-7). Встреча оказалась довольно напряженной, уругвайский рефери зафиксировал 42 нарушения правил (по 21 с каждой стороны) и раздал семь желтых карточек, успевая отвечать и на претензии Месси. В итоге команды обошлись без голов. Смотрите обзор поединка.

Видео дня

Ничейный результат позволил сборной Аргентины набрать одно очко и утвердиться на втором месте. При этом Месси и Ко ниже четвертого места в отборе, которое позволяет пробиться на ЧМ, уже не опустятся.

Таким образом, аргентинская команда присоединились к 12 другим, которые точно сыграют в Катаре. Кроме хозяев и бразильцев, это 10 победителей групп в европейской квалификации: Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Германия, Англия.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано видео из раздевалки сборной Украины после победы в Боснии и выхода в плей-офф ЧМ-2022.