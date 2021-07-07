Стюард перепутала игрока сборной Италии с фанатом после матча с Испанией на Евро-2020. Видео курьеза

Девушка-стюард, работавшая на полуфинале Евро-2020 между Италией и Испанией, не узнала защитника "скуадры адзурры" Леонардо Бонуччи и не хотела пускать его на поле после окончания матча. Она перепутала его с болельщиком.

На ролике, который появился в сети, видно, как игрок "Ювентуса" подошел к фанатам после победы в серии пенальти и выхода в финал чемпионата Европы и коротко их поприветствовал. После этого он хотел вернуться к партнерам по команде, которые праздновали триумф, но столкнулся с неожиданным сопротивлением – стюард стадиона "Уэмбли" схватила Бонуччи за руки, вызвав изумление у итальянца.

Напомним, что основное время полуфинального поединка между сборными закончилось вничью 1:1. На гол Федерико Кьезы своим точным ударом ответил его одноклубник по "Ювентусу" Альваро Мората. В дополнительное время победителя выявить не удалось, поэтому игра перешла в серию одиннадцатиметровых, где игроки "скуадры адзурры" лучше справились с нервами.

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Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 7 июля, определится второй финалист чемпионата Европы. Стали известны расписание трансляций матча Англия – Дания и котировки букмекеров на это противостояние.