''Стыд и скорбь'': российский комментатор признался, что чувствует в ''худший день в календаре'' 24 февраля

Российский комментатор Алексей Андронов спустя год после полномасштабного вторжения его страны в Украину до сих пор не может поверить в случившееся. Журналист назвал 24 февраля минувшего года худшим днем в своей жизни, который разделил ее на "до" и "после".

Видео дня

Об этом Андронов написал на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что ему всегда будет стыдно за то, что Россия напала на Украину, а диктатор Владимир Путин не считается с человеческими жизнями. При этом Алексей не стал прямо упоминать главаря Кремля.

"24.02 – день, когда я всегда буду чувствовать стыд. И скорбь. Худший день в календаре. Как можно было все это натворить в XXI веке – я думаю, не поймут и через 100 лет. Две жизни редко кому удается прожить. До 2022 одна, теперь другая. Та мне нравилась больше, но меня не спросили. Никого не спросили. Хотят люди умирать, или нет..." – поделился эмоциями Андронов.

Ранее бывший сотрудник телеканала "Матч ТВ" пришел в ярость из-за выходки пропагандистов во время путинского шабаша в Лужниках 22 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комментатор Кирилл Набутов высмеял кремлевского диктатора Владимира Путина за его речь 21 февраля, отметив, что главарь страны-террориста не верит в свою победу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!