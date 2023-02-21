''А как же освобождение Украины?'' Комментатор из РФ, осудивший войну, высмеял Путина за его речь 21 февраля

Известный российский спортивный комментатор Кирилл Набутов высмеял диктатора Владимира Путина за его обращение к Федеральному собранию 21 февраля. Журналист, в частности, обратил внимание на новую инициативу главаря Кремля, которая свидетельствует о том, что он не верит в свою скорую победу в войне с Украиной.

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Об этом комментатор, который осудил агрессию РФ против нашей страны, написал в своем Telegram-канале "Набутовы". Он отметил, что Путин заявил о том, что участникам войны каждые полгода будет полагаться 14-дневный отпуск, что говорит о намерении диктатора вести длительные боевые действия в Украине.

"Вот там НашеВсе сказал, что участникам так называемой СВО (так российские власти позорно называют агрессию против Украины. – Ред.) в силу тяжких условий ихнего труда (враги не дают покоя) теперь положен будет каждые полгода отпуск аж 14 дней плюс дорога. Каждые полгода. Уж не значит ли это, что НашеВсе собирается воевать еще не один год (иначе смешно "каждые полгода" отпуска давать)? А как же вера в скорую победу над нацизмом и освобождение от него братского народа Украины?" – написал Набутов.

Напомним, главарь Кремля в своем послании традиционно рассказал о "неонацистах" в Украине, киевском режиме и угрозе со стороны Запада. Россияне гневно отреагировали на обращение Путина, заподозрив его в деменции. Кроме того, прямо во время заявления диктатора, заявившего, что Россия не воюет с украинским народом, ВС РФ обстреляли Херсон, что привело к гибели нескольких мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кирилл Набутов объяснил, почему его соотечественники не имеют права выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже.