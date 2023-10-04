Степаненко сказал, что случилось в раздевалке 'Шахтера' в перерыве матча с 'Антверпеном' в Лиге чемпионов

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о действиях главного тренера в перерыве матча против "Антверпена", которые помогли переломить ход поединка. По словам 34-летнего капитана "горняков" Патрик ван Леувен сказал "несколько слов".

"Во-первых – о мотивации, что так не играют в Лиге чемпионов. И об ошибках", - цитирует Степаненко tribuna.

Также Тарас признался, что и ему самому пришлось сказать своим одноклубникам несколько крепких слов.

"Футболисты между собой побеседовали. Считаю, в команде иногда должен быть мужской разговор. Чтобы ты не ходил и обижался на кого-нибудь, а сказал. Думаю, все сообразили. Во втором тайме играли как команда, это понравилось", – отметил Степаненко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Бельгии между донецким "Шахтером" и местным "Антверпеном" завершился со счетом 2:3. После первого тайма чемпион Украины "горел" 0:2, однако смог перевернуть игру и вырвать победу.

На последних секундах Степаненко сыграл рукой в своей штрафной площадке и судья назначил пенальти. Однако лидер "Антверпена" не попал в ворота.

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