Степаненко отравился по пути на матч с Казахстаном

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко не смог принять участие в матче 4-го тура отбора на чемпионат мира по футболу-2022 из-за отравления. Как сообщил пресс-атташе сборной Александр Глывинский в эфире программы "У СЕРЦІ ЗБІРНОЇ", опытный игрок "Шахтера" пострадал из-за сендвичей во время полета.

У Тараса поднялась температура, заболел живот и главный тренер сборной Украины по футболу принял решение поберечь 32-летнего спортсмена.

Напомним, что Степаненко дебютировал за главную сборную Украины в октябре 2010 года. С тех пор провел в желто-синей футболке 64 матча во всех турнирах. Отметился тремя голами и сделал одну результативную передачу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч Казахстан – Украина завершился со счетом 2:2. Наша команда первой повела в счете благодаря точному удару Романа Яремчука на 92-й секунде.

Во втором тайме украинцы пропустили гол в ответ.

Развязка наступила на последних минутах. На 93-й Украина забила победный гол, а на 96-й пропустила второй мяч.

Главный тренер "желто-синих" Александр Петраков признался, что команда находится в психологической яме.

Яремчук назвал результат катастрофой.