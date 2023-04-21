newspaper
img

"Ставить Шовковского рановато". Сабо сказал, кто заменит Луческу в "Динамо"

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
1,8 т.
Луческу Динамо

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо считает, что после Мирчи Луческу "бело-синих" должны возглавить люди с большим тренерским опытом. Именно по этой причине Сабо отверг кандидатуру Александра Шовсковского, про которого ранее сообщали многие СМИ.

Видео дня

"Пока что Шовковский притирается. Он был в сборной Украины, теперь помогает Луческу. У Шовковского есть хороший опыт футболиста, он был прекрасный вратарь. Но я не знаю, стоит ли его ставить сейчас главным тренером. Мне кажется, немножко рановато. Ему нужно набраться тренерского опыта, что он сейчас и делает", – цитирует Сабо Fanday.

"Ставить Шовковского рановато". Сабо сказал, кто заменит Луческу в "Динамо"

Йожеф Йожефович считает, что одним из вариантов может быть Юрий Максимов или нидерландский специалист из "Зари".

"Максимов – очень хороший тренер, он очень много сделал в "Ворскле". Может быть, Патрик ван Леувен из "Зари" придет, он более опытный. Посмотрим, что будет. Я считаю, что в данный момент на роль главного тренера "Динамо" подходят Максимов и ван Леувен", — сказал Сабо.

"Ставить Шовковского рановато". Сабо сказал, кто заменит Луческу в "Динамо"

Луческу возглавил киевского "Динамо" летом 2020 года. За это время команда провел под его руководством 102 матча (58 побед, 18 ничьих, 26 поражений).

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу рассказал о болезни, которая может стоить ему продолжения карьеры. 

"Ставить Шовковского рановато". Сабо сказал, кто заменит Луческу в "Динамо"

Ранее Сабо сделал прогноз на встречу "Динамо" - "Шахтер" 22 апреля, заявив, что не ждет ничего хорошего от киевлян.  

"Ставить Шовковского рановато". Сабо сказал, кто заменит Луческу в "Динамо"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!