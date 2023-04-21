"Ставить Шовковского рановато". Сабо сказал, кто заменит Луческу в "Динамо"

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо считает, что после Мирчи Луческу "бело-синих" должны возглавить люди с большим тренерским опытом. Именно по этой причине Сабо отверг кандидатуру Александра Шовсковского, про которого ранее сообщали многие СМИ.

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"Пока что Шовковский притирается. Он был в сборной Украины, теперь помогает Луческу. У Шовковского есть хороший опыт футболиста, он был прекрасный вратарь. Но я не знаю, стоит ли его ставить сейчас главным тренером. Мне кажется, немножко рановато. Ему нужно набраться тренерского опыта, что он сейчас и делает", – цитирует Сабо Fanday.

Йожеф Йожефович считает, что одним из вариантов может быть Юрий Максимов или нидерландский специалист из "Зари".

"Максимов – очень хороший тренер, он очень много сделал в "Ворскле". Может быть, Патрик ван Леувен из "Зари" придет, он более опытный. Посмотрим, что будет. Я считаю, что в данный момент на роль главного тренера "Динамо" подходят Максимов и ван Леувен", — сказал Сабо.

Луческу возглавил киевского "Динамо" летом 2020 года. За это время команда провел под его руководством 102 матча (58 побед, 18 ничьих, 26 поражений).

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу рассказал о болезни, которая может стоить ему продолжения карьеры.

Ранее Сабо сделал прогноз на встречу "Динамо" - "Шахтер" 22 апреля, заявив, что не ждет ничего хорошего от киевлян.

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