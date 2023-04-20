'Мяч от них просто отскакивает': легенда 'Динамо' дал однозначный прогноз на матч с 'Шахтером'

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо не ждет ничего хорошего от "бело-синих" в новом противостоянии с донецким "Шахтером", которое состоится 22 апреля. Бывший тренер сборной Украины выразил уверенность в том, что подопечные Мирчи Луческу проиграют в этой игре с разницей в два мяча.

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Об этом Сабо заявил в интервью порталу FanDay. Он отметил, что "Динамо" находится в явном кризисе, а его молодые футболисты пока не готовы к игре на высоком уровня. Кроме того, по словам экс-футболиста, в составе киевлян практически нет исполнителей, которые бы могли взять на себя ответственность и решить исход матча.

"Динамо" будет очень тяжело. Единственное, что им может помочь – это быстрый гол. Я уверен, что "Шахтер" победит с разницей в два мяча. Ставлю на 3:1. В "Динамо" пришла молодежь, которая не соответствует матчам высшего уровня. Вместо того, чтобы отдать вперед, они пасуют назад. Не могут остановить мяч, он от них просто отскакивает. У "Динамо" бьют только два игрока – Буяльский и Ванат. Я не критикую, просто такое время. Сегодня и "Шахтер" не в лучшем своем состоянии, но все равно у "горняков" будет преимущество. На сегодняшний день они смотрятся лучше, чем динамовцы", – сказал Сабо.

Ранее румынские СМИ раскрыли детали будущего в "Динамо" главного тренера Мирчи Луческу, который ранее заявил о своей хронической болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер" в 22-м туре розыгрыша Премьер-лиги Украины.

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