СМИ назвали нового главного тренера ''Динамо'' после отставки Луческу

Олександр Шовковский может стать новым главным тренером киевского "Динамо" после отставки Мирчи Луческу, сообщает Telegram-канала "Динамо Київ Inside". В настоящее время Шовковский является ассистентом румына в тренерском штабе.

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По данным источника, легенда киевского клуба "активно учится и впитывает опыт", чтобы успешно претендовать на пост наставника "бело-синих". Официального подтверждения этой информации пока не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шовковский через 6 лет после завершения карьеры вернулся в киевский клуб. 48-летний экс-футболист разорвал трудовые отношения с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Шовковский в футболке "Динамо" с 1993 года провел 426 матча в чемпионате Украины, что является рекордным показателем. Является 14-кратным чемпионом национального первенства. 11 раз выигрывал Кубок Украины и 6 раз Суперкубок Украины.

В 2018 году вошел в тренерский штаб в сборной Украины, где сперва помогал Андрею Шевченко, а затем Александру Петракову.

"Динамо" свой ближайший матч в УПЛ проведет 4 марта. В 16-м туре подопечные Луческу сразятся с "Ингульцем".

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