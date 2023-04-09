''Пока смогу, буду работать''. Луческу сообщил о своей болезни

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что у него возникла новая проблема со здоровьем и он снова может перенести операцию. По словам 77-летнего румынского специалиста у него развился коксартроз, известное как артроз тазобедренного сустава.

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Луческу говорит, что эта проблема была вызвана длительными поездками, которые ему приходилось совершать в еврокубках с киевским "Динамо".

Из-за войны, развязанной Россией в Украине, игроки киевского "Динамо" проводили свои матчи в Кракове. Они ездили туда автобусом, так как воздушное пространство Украины закрыто.

"В период, когда мы играли в Лиге Европы в Кракове, я работал по 7-8 часов, 10 часов в автобусе... Начался коксартроз. Пока смогу, буду работать. Если нет, мне придется уйти на пенсию, сделать операцию", - цитирует Луческу Оранж.

Мирча Луческу не устал от футбола и все еще хочет тренировать, несмотря на свой возраст. Тренер киевлян говорит, что хотел бы сделать операцию в Украине, так как хочет остаться в команде.

"Если мне удастся провести эту операцию здесь и остаться с командой, я останусь с командой. Нет, я не ухожу из футбола", — заявил Мирча Михайлович.

В июле 2009 года Мирча Луческу перенес операцию на сердце, посл того, как у него было диагностировано 3 сердечных приступов всего за 11 дней. Затем врачи установили ему стент.

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