Стало известно, сколько валюты вывез Цыганков из Украины. Раскрыта его официальная зарплата в ''Динамо''

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков вывез за границу 115 000 долларов и 500 000 евро. Эпизод случился в апреле прошлого года на админпереходе с Румынией.

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Эта информация оказалась в общем доступе после решения суда, которое было опубликовано 20 февраля на портале Youcontrol.

Во время прохождения таможенного контроля Цыганков должен был подать справку о доходах. Так как он этого не сделал, то таможенники посчитали что данное "перемещение средств" было совершено незаконно.

После того, как адвокаты представили официальные бумаги о зарплате футболиста, все обвинения были сняты. Согласно опубликованному документу, в 2020 году зарплата игрока "Динамо" составляла 325 500 долларов. В 2021 году – 36 645 601 гривну. По официальному курсу это составляло более 1,1 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января Цыганков официально стал игроком "Жироны". 25-летний полузащитник покинул украинский клуб на условиях полноценного трансфера, который обошелся каталонцам в 5 млн евро и 50% от будущей продажи.

Украинец подписал с испанцами контракт на 4,5 года.

По данным СМИ, Цыганков хотел зарабатывать в новом клубе 3 млн евро. Кроме того, Виктор испугался возвращаться в Киев.

17 февраля бывший капитан киевского клуба отметился первым забитым мячом в чемпионате Испании.

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