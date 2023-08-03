Стало известно, с кем сыграет 'Динамо' в Лиге конференций

Греческий "Арис" минимально обыграл ереванский "Арарат-Армения" и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с киевским "Динамо. Первый матч команды проведут 10 августа, в Салониках, а ответный состоится 17 августа в Бухаресте на стадионе "Рапид-Джулешти".

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В прошлом сезоне "Арис" занял пятое место в чемпионате Греции.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ворскла" не смогла пройти в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций, уступив грузинской "Диле". Первую игру неделю назад полтавчане выиграли 2:1. Ответная встреча завершилась поражением 1:3. Таким образом по сумме двух поединков команда Виктора Скрипника вылетела из еврокубков в текущем сезоне.

Отметим, что футбольные фанаты "Дилы" на игре с "Ворсклой" спели песню "Путин - х*йло".

Также грузинские болельщики на трибунах разместили баннер с надписью "Передаем привет украинским ультрас на передовой".

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