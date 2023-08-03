В Грузии перед матчем еврокубка развернули плакаты про войну в Украине. Фотофакт

Грузинские фанаты перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Дилой" из Гори и полтавской "Ворсклой" развернули несколько плакатов в поддержку наших военных. Фанаты решили таким образом поддержать украинских коллег, воюющих против российских оккупантов.

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"Передаем привет украинским ультрас на передовой!" – гласили надписи на баннерах.

Отметим, что сам матч в Грузии завершился поражением Ворсклы со счетом 1:3. Первая игра неделю назад завершилась победой "Ворсклы" со счетом 2:1. Таким образом по сумме двух поединков команда Виктора Скрипника вылетела из еврокубков в текущем сезоне.

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