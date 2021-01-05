Стало известно, почему российский клуб прервал аренду футболиста "Динамо"

Тульский "Арсенал" прервал аренду полузащитника Мохаммеда Кадири и вернул его в киевское "Динамо" по просьбе самого футболиста.

Как сообщается на официальном сайте "канониров", ганский игрок захотел покинуть команду из-за сложившихся в его семье обстоятельств. В клубе поблагодарили его за профессионализм и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

"Арсенал" воспользовался опцией в арендном соглашении Кадири, которая позволяла разорвать договор за полгода до его окончания. Изначально полузащитник должен был провести в Туле весь сезон 2020/21.

Мохаммед принял участие в 13 матчах российской Премьер-лиги и забил 2 гола. Один из них получился особенно красивым.

Кадири перешел в "Динамо" летом 2019 года, провел 16 поединков за киевлян, но не сумел отметиться результативными действиями. Его контракт с украинской командой действует до лета 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о том, когда подопечные Мирчи Луческу проведут свой первый матч в 2021 году.

Один из помощников румынского тренера заявил, что решил уйти из "Динамо".