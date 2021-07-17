Стало известно, когда сборная Украины сыграет первый матч после Евро-2020

Сборная Украины по футболу сыграет с командой Казахстана свой первый официальный матч после чемпионата Европы 2020. Поединок пройдет в столице страны Нур-Султане на стадионе "Астана Арена".

Как сообщает пресс-служба Европейского футбольного союза (УЕФА), игра отборочного турнира к мировому первенству-2022 состоится в среду, 1 августа. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины неудачно начала квалификацию к ЧМ в Катаре. После сенсационной ничьи в Париже с действующими чемпионами мира французами (1:1) "желто-синие" не смогли дома обыграть Финляндию (1:1) и Казахстан (1:1).

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Прямую путевку на Мундиаль получат победители отборочных групп. А команды, занявшие вторые места, получат шанс сыграть на ЧМ-2022 через плей-офф, в котором будет разыграны еще три путевки.

После выезда в Казахстан украинцы в Киеве сыграют с Францией (4 сентября), а затем проведут спарринг с чехами (8 сентября в Плзени).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Наша команда во втором раунде плей-офф Евро-2020 уступила Англии.

После турнира существенно изменилась стоимость некоторых футболистов "желто-синих". Также стало известно, сколько подопечные Шевченко заработали призовых на первенстве континента.