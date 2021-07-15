Стоимость футболистов сборной Украины существенно изменилась после Евро-2020. Названы суммы

После выступления сборной Украины на чемпионате Европы по футболу-2020, авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости ключевых украинских игроков. Зинченко, Яремчук, Забарный и Бущан подорожали, в тоже время цена на самого дорого футболиста нашей команды Руслана Малиновского не изменилась.

Первое место по прогрессу занимает защитник "Динамо" Илья Забарный. Стоимость 19-летнего футболиста после Евро-2020 возросла на 5 млн (83%) и составляет 11 млн евро.

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Полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко подорожал на 3 млн евро. Его стоимость теперь составляет 28 млн евро. Зинченко идет вторым по росту стоимости в "желто-синей" команде.

Центрального нападающего "Гента" Романа Яремчука теперь можно купить за 17,5 млн евро. Рост его цены составил 2,5 млн евро.

Голкипер Георгий Бущан подорожал на 2,5 млн евро. По состоянию на 15 июля он оценен в 7,5 млн евро.

Автор победного гола в матче со Швецией Артем Довбик теперь стоит 1,5 млн евро. Он подорожал на 500 тыс.

Стоимость остальных футболистов сборной Украины после континентального первенства не изменилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Евро-2020 украинская команда добралась до 1/4 финала, где разгромно уступила Англии.

Несмотря на такой результат, по прилету на Родину Шевченко и его подопечным болельщики устроили овации.