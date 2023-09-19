Стало известно, как на самом деле пострадала Россия от бана УЕФА

Минимальные потери российских футбольных клубов, связанные с отстранением от еврокубков в сезона 22/23 и 23/24, составили как минимум 84,5 миллиона евро, подсчитал "СЭ". Такую сумму должен был выплатить Европейский футбольный союз (УЕФА) командам из РФ за участие в турнирах, а также по 10-летнему "историческому" рейтингу клубов.

В этой цифре также учтен доход от реализации телевизионных трансляциях на территории страны-агрессора. Больше всего пострадал питерский "Зенит". Он мог заработать 65,5 млн евро.

Также уточняется, что 84,5 млн евро – это нижняя планка дохода. Российские клубы вполне вероятно могли заработать более 100 миллионов евро, благодаря дополнительным бонусам от УЕФА, например за победы, ничьи и выход в следующие стадии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, отстранил сборную России и все российские клубы от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА.

Несколько дней назад в интервью словенской телекомпании N1 президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды не вернутся в международные футбольные турниры до тех пор, пока оккупанты не покинут территории Украины.

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