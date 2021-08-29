Стало известно, как Луческу наградил "Динамо" за победу со счетом 7:0

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу решил премировать столичную команду после разгромной победы в чемпионате Украины. За результат 7:0 румынский наставник дал своим подопечным лишние выходные и футболисты "бело-синих" отдохнут в общей сложности пять дней, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Отметим, что такие большие выходные получились также из-за паузы в чемпионате, связанной с проведениям отборочных матчей чемпионата мира-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 6-го тура чемпионата чемпионата Украины в Премьер-лиге "Динамо" – "Колос" завершился со счетом 7:0. Шесть голов было забито до перерыва.

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Дубли оформили Карлос де Пена и Виктор Цыганков. Еще по голу на свой счет записали Виталий Буяльский, Томаш Кендзера и Николай Шапаренко.

Напомним, что 14 сентября "Динамо" начинает свой путь в Лиге чемпионов.

Уже был опубликован календарь столичного клуба в этом турнире, а также появился прогноз букмекеров на результаты вступления киевлян в групповом этапе ЛЧ.