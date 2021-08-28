Букмекеры предсказали, как выступят "Динамо" и "Шахтер" в Лиге чемпионов

"Динамо" Киев в новом сезоне Лиги чемпионов займет четвертое место, не выйдет из группы и завершит выступление в турнире. Это следует из котировок авторитетной букмекерской конторы William Hill.

Согласно данным аналитиков, самые минимальные котировки по первому итоговому месту в группе Е у мюнхенской "Баварии" – 1,11. Второе место в квартете по мнению букмекеров достанется каталонской "Барселоне" (1,28). Третью строчку и дальнейшее выступление в Лиге Европы эксперты отдали лиссабонской "Бенфике" (3,00). И на заключительной позиции с показателем 10,00 расположилось киевское "Динамо".

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Донецкий "Шахтер" выступит лучше своего извечного оппонента и займет третье место в группе. "Горняки" в битве за первую строчку уступят мадридскому "Реалу" (1,04) и миланскому "Интеру" (1,28).

Вице-чемпион Украины одолеет молдавский "Шериф" и продолжит еврокубковую весну в Лиге Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" с "Барселоной" уже играло в одной группе в прошлом сезоне Лиги чемпионов.

Матч 3-го тура в столице Каталонии завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В поединка 4-го тура группового этапа на НСК "Олимпийский" был зафиксирован счет 0:4.

"Реал" и "Интер" не являются незнакомцами и для "Шахтера". В прошлом сезоне именно с этими командами украинцы были в одной группе.

Поединок 5-го тура группового этапа против "Реала" завершился сенсационной победой 2:0.

Также сенсационно "Шахтер" во втором туре ЛЧ выстоял нулевую ничью с итальянским "Интером".