Стало известно, что "Вест Хэм" хочет сделать с Ярмоленко в новом сезоне

Лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" готов попрощаться с украинцем Андреем Ярмоленко в новом сезоне, сообщает Evening Standard. По информации СМИ, руководство команды готово рассмотреть любые предложения связанные с продажей хавбека сборной Украины.

В тоже время, по утверждению прессы в "Вест Хэме" есть люди, которые против трансфера и считают что игрок сборной Украины может серьезно помочь команде в плей-офф Лиги Европы. Своих соперников по 1/8 финала англичане узнают на жеребьевке 25 февраля.

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В текущем сезоне 32-летний украинский вингер сыграл 16 матчей во всех турнирах, забив единственный гол в Лиге Европы. Трансферная стоимость составляет 3,5 млн евро.

Вместе с Ярмоленко искать новый клуб возможно придется и Райану Фредериксу, хотя из-за проблем с физическим состояниями он может остаться до конца сезона.

Evening Standard раскрыл и некоторые другие планы "молотодобойцев". Так, главный тренер Дэвид Мойес хочет купить футболиста, который сможет обеспечить "прилив энергии", чтобы удержать команду в четверке лучших, как это сделал Джесси Лингард в прошлом сезоне.

Рассматривается приход из "Ливерпуля" Натаниэля Филлипса. Он открыто выразил готовность уйти в январское окно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря Ярмоленко едва не спас "Вест Хэм" от поражения "Тоттенхэму" в Кубке лиги. Наш соотечественник вышел на поле на 80-й минуте и уже в добавленное время нанес опасный удар правой ногой