Стали известны первые слова Луческу в "Динамо": спортивные итоги 30 декабря
Лидер киевского "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о переменах в команде после прихода Мирчи Луческу и первых словах тренера, а в СМИ назвали зарплату новичка "бело-синих".
Кроме того, в Англии футболист Роман Сойерс забил глупейший автогол.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 30 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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