Стали известны первые слова Луческу в 'Динамо': спортивные итоги 30 декабря

Лидер киевского "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о переменах в команде после прихода Мирчи Луческу и первых словах тренера, а в СМИ назвали зарплату новичка "бело-синих".

Кроме того, в Англии футболист Роман Сойерс забил глупейший автогол.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 30 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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