Автобус со сборной России по лыжным гонкам упал в озеро

Сборная России по лыжным гонкам попала в серьезное ДТП у швейцарской границы по пути в Ливиньо. Пострадали пятеро членов команды и водитель, сообщает blick.ch.

Авария произошла прямо за швейцарским пограничным переходом, во вторник посреди ночи. Около часа микроавтобус команды занесло на повороте на ледяной дороге вдоль водохранилища. Автомобиль развернуло и он упал с крутого обрыва в озеро, застряв во льду. Мужчины смогли выбраться и набрать номер службы экстренной помощи.

У одного из пассажиров сотрясение мозга и легкая травма головы. От госпитализации они отказались.

Как сообщил в интервью Р-спорт старший тренер российской сборной Юрий Бородавко, в машине была только сервисная бригада, спортсменов не было.

Россияне прибыли в Цюрих в понедельник вечером и поехали на микроавтобусе в сторону Ливиньо в отель "Америка". Команда готовится к "Тур де Ски", который пройдет с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии. Первый этап состоится в швейцарском Валь-Мюстаир.

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