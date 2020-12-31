Стали відомі перші слова Луческу в 'Динамо': спортивні підсумки 30 грудня

Лідер київського "Динамо" Микола Шапаренко розповів про зміни в команді після приходу Мірчи Луческу та перші слова тренера, а в ЗМІ назвали зарплату новачка "біло-синіх".

Крім того, в Англії футболіст Роман Сойєрс забив найдурніший автогол.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 30 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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