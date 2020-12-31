Стали відомі перші слова Луческу в "Динамо": спортивні підсумки 30 грудня
Лідер київського "Динамо" Микола Шапаренко розповів про зміни в команді після приходу Мірчи Луческу та перші слова тренера, а в ЗМІ назвали зарплату новачка "біло-синіх".
Крім того, в Англії футболіст Роман Сойєрс забив найдурніший автогол.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 30 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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