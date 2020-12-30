Луческу остановил тренировку "Динамо", на которой зарубились футболисты, – Караваев

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Мирча Луческу

Защитник "Динамо" Александр Караваев признался, что главный тренер Мирча Луческу серьезно контролирует степень спортивной агрессии на тренировках столичного клуба.

По словам игрока сборной Украины, высокая самоотдача футболистов, с одной стороны, показывает всю преданность делу, но с другой – чревата ненужными травмами.

"Ты хочешь показать себя, доказать тренеру. Тренер показывает, что он дает всем играть. Каждый хочет доказать свою профпригодность. Это очень здорово, когда есть конкуренция и никому не пофиг. Но бывают такие моменты, когда проходит предигровая тренировка, и ты знаешь, что завтра матч, а дают игровые упражнения. Там начинается настоящая рубка – вот это не правильно, так как мы можем себя травмировать и в результате не сыграть. Когда начинаем рубиться, Мистер может сказать "Все, пойдемте". Он чувствует все эти грани. У него опыт сумасшедший", – отметил Караваев в эфире Youtube-канала SportArenaTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Караваев признался, что после прихода Мирчи Луческу, в клубе изменились требования к футболистам, поменялся стиль игры, а также улучшилась дисциплина.

Ранее Караваев отвечая на вопрос о самом злом Мирче Луческу, вспомнил игру с "Гентом" за выход в Лигу чемпионов.

По словам футболиста сборной Украины, он до этого момента никогда не видел такие эмоции тренера.