'К чему эти кривляния?' Джамалу захейтили в сети из-за 'особого' исполнения гимна Украины. Видео

5 августа в Лондоне на домашней арене лондонского "Челси", стадионе "Стэмфорд Бридж", состоялся благотворительный матч в поддержку нашей страны Game4Ukraine. Честь исполнить гимн Украины на нем выпала знаменитой певице Джамале. Однако многие украинцы раскритиковали артистку за ее "особенное" исполнение "Ще не вмерла".

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Соответствующее видео звезда разместила на личной странице в Instagram. Под публикацией собралось немало комментариев, в которых подписчики пытаются объясниться Джамале, что гимн – это не песня, а потому собственная интерпретация с использованием большого количества вокализмов была неуместной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Петь гимн – это всегда очень ответственно. А петь на стадионе с трансляцией на 25 каналах более чем в 200 странах и многомиллионную аудиторию – еще больше. Сегодня мой гимн звучит торжественно, взлетая над стадионом. Так я радуюсь, что каждый день мы приближаем нашу победу на глазах у всего мира. Для каждого, кто прикасается к гимну Украины своими чувствами и пережитыми эмоциями, он становится особенной, его собственной песней. В этом магия патриотизма: когда ты делаешь это от души, с любовью, можно увидеть, как ты отрываешься и буквально летишь от счастья, что "твою песню", твой гимн слышит мир", – подписала ролик Джамала.

Певица решила несколько поэкспериментировать с музыкой и, собственно, исполнением. Это понравилось далеко не всем украинцам. Многие подчеркнули, что гимн не стоит менять, ведь его исполняет многотысячная, а порой даже многомиллионная аудитория, которая привыкла к традиционному звучанию. Некоторые комментаторы даже написали, что Джамала испортила торжественную композицию-символ.

"Голос неимоверный бесспорно, но! Если так каждый певец будет петь, внося свои фишки и меняя мотив гимна, то от гимна ничего не останется!", "Гимн – это особая песня, здесь не стоит использовать вокализмы. Не почувствовала душу", "Как-то что-то не воспринимается гимн в такой интерпретации", "К чему эти кривляния?", "Критику тяжело воспринимать. Но это гимн, а не песня. Вы его исполнили для себя, потому что все остальные на стадионе пришли на ваш концерт и не смогли спеть все вместе. Считаю, что нужно запретить менять гимн", "Гимн не песня, а мелодия к Гимну была основана еще в далеком 1863 году Михаилом Вербицким, а не вами, поэтому, пожалуйста, исполняйте Гимн согласно его мелодии, а не по вашему усмотрению!", "Немного передали кутьи меда. Если бы это была просто песня – супер, но гимн поют вместе сотни людей одновременно и мне кажется, что так много мелизмов может вызвать внутренний диссонанс", ––оставляют комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Джамала, отдыхавшая на острове Сицилия, Италия, вынуждена была экстренно эвакуироваться из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой. Звезда долго не могла вылететь из охваченного огнем курорта, ведь рейсы отменили.

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