Стадион в Одессе трогательно исполнил гимн Украины перед матчем с Болгарией

Сборная Украины в Одессе проводит товарищеский матч против команды Болгарии. Перед игрой традиционно прозвучали гимны обеих стран.

Украинские болельщики, собравшиеся на стадионе "Черноморец" вместе с солисткой трогательно исполнили главную мелодию нашей страны.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Отметим, что украинские фанаты отмечаются подобным исполнением не только на домашних трибунах.

Видео дня

Во время игры 1-го тура Евро-2020 против Нидерландов арена в Амстердаме ошеломляюще исполнила гимн Украины.

Наши соотечественники также отметились своими вокальными данными в поединках против Северной Македонии, Австрии и Швеции. ​