Срна рассказал, что новый тренер будет делать с "Шахтером"

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна, комментируя назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера клуба, отметил, что итальянец очень открытый, добрый, но на поле он будет держать под давлением всю команду. Срна уверен, что с качественным футболом будет результат.

По словам хорвата, если смотреть игру "Сассуоло" она полностью совпадает с игрой "горняков".

"Роберто Де Дзерби любит молодых футболистов, любит играть в футбол. И то, что он показывал в "Сассуоло", играя на равных с любой командой в Италии, – это то, что нам нужно. Де Дзерби любит работать с утра до вечера, и я уверен, что все наши футболисты с ним обретут второе дыхание, сумеют добиться наших целей – попасть в Лигу чемпионов, выиграть чемпионат Украины, демонстрировать атакующий и красивый футбол", – цитирует Срну телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая Дзерби стал главным тренером "Шахтера" на следующие два сезона. 41-летний специалист прилетел в Киев, где подписал договор с президентом "горняков" Ринатом Ахметовым.

В "Шахтере" Де Дзерби сменил Луиша Каштру. В свой первый сезон в 2019 году португальский тренер привел донецкую команду к тринадцатому чемпионству в ее истории. Отрыв от второго места и принципиального соперника "Динамо" составил 23 очка. Более того, Каштру довел команду до полуфинала Лиги Европы.