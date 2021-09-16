"Спартак" сенсационно проиграл клубу украинца на старте ЛЕ, пропустив на последних минутах

Московский "Спартак" потерпел сенсационное поражение от варшавской "Легии" в первом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок, который прошел в столице РФ, закончился со счетом 0:1.

Хозяева завладели инициативой с первых минут встречи и удерживали ее на протяжении почти всех 90 минут. Несмотря на обилие опасных моментов, ни в первом, ни во втором таймах москвичам не хватало хладнокровности и точности в завершении атак.

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Несмотря на огромное количество ударов по воротам (23), игроки "Спартака" редко по-настоящему тревожили опытного голкипера "Легии" Артура Боруца, попав в створ всего трижды. Поляки долгое время отсиживались в обороне, но после 70-й минуты начали создавать остроту на контратаках.

Уже в добавленное время полузащитник варшавского клуба Эрнест Мучи протащил мяч по флангу и выполнил прострел в центр штрафной, где нападающий Лирим Кастрати спокойно переправил "круглого" в сетку.

Отметим, что в стартовом составе "Легии" на матч вышел игрок сборной Украины Игорь Харатин. На 59-й минуте он был заменен на автора единственного гола в поединке.

Напомним, что кроме московской и варшавской команд в этой группе играют "Наполи" и "Лестер".

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