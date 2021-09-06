"Сошедший с ума" Вацко на матче с Францией рассказал, чем ему не понравилась сборная Украины

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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'Сошедший с ума' Вацко на матче с Францией рассказал, чем ему не понравилась сборная Украины

Футболисты сборной Украины должны были более активнее играть в атакующей фазе в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Францией. Команда прекрасно оборонялась, но очень мало времени провела у чужих ворот.

Такое мнение выразил комментатор Виктор Вацко, который во время поединка буквально "сошел с ума" и сорвал голос во время гола Николая Шапаренко. Журналист программы "Великий футбол" отметил самоотдачу Андрея Ярмоленко.

Николай Шапаренко забил Франции.
Сборная Украины по футболу.
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Виктор Вацко

"Изменилась мотивация, стратегия игры. В матче с Казахстаном мы были явными фаворитами. С Францией был прагматизм. Моментами, казалось, было много прагматизма. Сборной нужно делать комплименты за игру в обороне, за дисциплину, за организацию, за самоотдачу. Воплощение этой самоотдачи – Андрей Ярмоленко. С другой стороны, мне бы хотелось больше атакующей смелости. Боснийцы были более зубастыми против Франции", – сказал Вацко в эфире передачи.

Руслан Малиновский
Украина не проиграла Франции.

Напомним, сборная Украины во второй раз в квалификации ЧМ-2022 сыграли вничью с чемпионами мира французами – 1:1. "Желто-синие" после этой встречи занимают третью строчку в отборочной группе D.

Украина и Франция сыграли вничью 1:1.
Уго Льорис совершает сейв.
Турнирное положение в группе D.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что ему не поступало предложений о продлении контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Организация обвинили специалиста во вранье, показав письмо в адрес легендарного нападающего.

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