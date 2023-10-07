Футболист "Шахтера" и молодежной сборной Израиля Став Лемкин эмоционально прокомментировал атаку на свою страну боевиками террористической группировки ХАМАС. У себя в Instagram 20-летний уроженец Тель-Авива опубликовал пронзительный пост.

"Израиль страдает от одной из самых ужасных атак в нашей истории. Полстраны прячется в убежищах после запуска более двух тысяч ракет. Люди убиты, изнасилованы и похищены террористами. Целые поселения находятся в заложниках. Остановите лицемерие! Сегодня мы, а завтра вы! Террор - это террор! Мое сердце со всем моим народом", - написал Лемкин, добавив тег "Поддержите нас".

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Как сообщал OBOZREVATEL, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Стоит отметить, что палестинские террористы целенаправленно убивают мирных жителей Израиля. В соцсети опубликованы ужасающие кадры с убитыми гражданскими. Более того, боевики ХАМАС издеваются над телами погибших людей.

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