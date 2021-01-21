СМИ узнали, что сказал Зидан Лунину и футболистам "Реала" после унижения в Кубке Испании

В четверг утром "Реал" вернулся в Вальдебебас [тренировочная база клуба] на свою первое занятие после вылета из Кубке Испании, где в дополнительное время сенсационно проиграл "Алькояно" (1:2).

Как сообщает Marca, игроки ожидали гнева главного тренера Зинедина Зидана. Некоторые даже хотели резких слов от своего лидера, однако беседа наставника с игроками продлилась не более двух минут и была в том же духе, что и послематчевая пресс-конференция в среду вечером.

Француз настаивал на том, что это не позорный результат и такие вещи случаются.

"Мы все можем сделать немного больше", – сказал Зидан Лунину и остальным футболистам, призвав их сплотиться. По мнению СМИ, это сообщение было совсем не тем, чего ожидала команда после такого исторического и позорного поражения.

Маrca утверждает, что командная химия в раздевалке "Реала" уже не та, что была во времена первого прихода Зидана в клуб. Некоторые игроки возмущены тем, что им дают мало времени на поле. Даже те, кто постоянно попадает в основной состав, нередко не понимают решения Зидана.

Многие аналитики отметили странное настроение в команде, которое было отчетливо видно во время трансляции матча Кубка Испании с "Алькояно". Зидан перед начало дополнительного времени почти не разговаривал со своими игроками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этой игре впервые в официальных встреча за "Реал" дебютировал украинец Андрей Лунин. После поражения испанские болельщики выразили сочувствие нашему соотечественнику.