Очень жаль Лунина, – болельщики "Реала" о дебюте украинца в клубе

Большинство болельщиков "Реала" не стали винить украинского голкипера Андрея Лунина в сенсационном вылете команды из Кубка Испании на стадии 1/16 финала после поражения от "Алькояно" со счетом 1:2.

Наш соотечественник пропустил два мяча после трех ударов в створ. Сначала клуб из третьего по силе дивизиона страны огорчил нашего соотечественника после подачи с угла поля, а затем забил победный гол в меньшинстве. Нападающий "Алькояно" опередил Лунина после флангового прострела партнера по команде.

Многие поклонники "Реала" пожалели нашего соотечественника, для которого этот матч может стать первым и последним в сезоне.

"Мне очень жаль Лунина", "Дебютный матч Лунина за первую команду был испорчен "Алькояно", который победил вдесятером. Теперь этот большой талант может остаться без игровой практики до конца сезона, потому что Зидан не любит ротацию. Бедный парень, мне его так жаль", "Интересно, выйдет ли Лунин еще хоть раз в нынешнем сезоне. Как по мне, его не стоит винить в пропущенных голах", "Чуст, Лунин, Каземиро и Милитао – единственные светлые пятна в нашей игре сегодня".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появились слухи о том, что украинский голкипер "Реала" может уйти в очередную аренду в другой клуб испанской Ла Лиги.