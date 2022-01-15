СМИ сказали, на кого "Дженоа" променял Шевченко
Авторитетный итальянский спортивный сайт CalcioMercato.com сообщает, что новым главным тренером "Дженоа" станет Бруно Лаббадиа. По мнению СМИ, если не будет никаких сюрпризов, то именно 55-летний немец сменит на этом посту украинца Андрея Шевченко.
Лаббадиа без работы находится с января 2021 года после того, как покинул берлинскую "Герту". До этого Бруно работал в "Вольфсбурге", "Штутгарте", "Гамбурге", Байере 04" и с другими немецкими командами.
Напомним, что Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера "Дженоа" 15 января. Причиной такого решения стали неудовлетворительные показатели клуба.
Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября. С того момента его подопечные за 9 игр в национальном первенстве так и не смогли победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча были сыграны вничью.
В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.
Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в 1/16 финала Кубка Италии, где победил "Салернитану".
До Шевченко "Дженоа" тренировал Давиде Баллардини.
Специалист возглавил команду 21 декабря 2020 года. Под его руководством клуб из Генуи в 39 матчах добыл 11 побед и потерпел 14 поражений. 6 ноября 2021 года Баллардини был уволен.