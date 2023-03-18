Луческу ответил на вопрос, сколько еще ''Динамо'' должно проиграть, чтобы он ушел в отставку. Видео

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу во время пресс-конференции после матча с "Зарей", ответил на провокационный вопрос журналиста Ивана Вербицкого. У румынского наставника поинтересовались, сколько еще команда должна проиграть, чтобы он подал в отставку.

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В ответ Мирча Михайлович заявил, что не против такого решения и может это сделать в любой момент, если в этом проблема.

"Но на самом деле проблема в том, что у команды очень тяжелый период. В этом сезоне мы потеряли уже 11 игроков, Мы не можем купить новых игроков, мы не можем за мгновение перестроить наш состав. У нас есть молодые игроки, но чтобы они дошли до уровня первой команды, нам нужно время. Сразу это сделать невозможно", - заявил Луческу.

Главный тренер "бело-синих" назвал футболистов, на которых не может рассчитывать.

"Мы потеряли очень много игроков, которые ушли из-за войны. Мы потеряли Кендзеру, Вербича, де Пену, Витиньо. У нас в составе 11 игроков младше 18 лет. Мы потеряли из-за травм обоих голкиперов Бущана и Бойко. Ушли Забарный, Миколенко, Цыганков. Травмирован Шапаренко", - подытожил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный матч 19-го тура УПЛ между "Динамо" и "Зарей" завершился со счетом 0:1. Единственный гол на 83-й минуте забил Герреро.

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