'Слова 'нет' не слышал': Алиев рассказал, как Ракицкий поддерживает ВСУ

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, который после начала полномасштабного вторжения России покинул страну-агресорку, активно помогает воинам ВСУ. 34-летний футболист с радостью отзывается на просьбы поддержать защитникам Украины в войне проти РФ.

Об этом в интервью YouTube-каналу Ксении Больбот рассказал бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев, который находится в рядах ВСУ. По его словам, он лично обращался к Ракицкому и ни разу не получал от него отказа, за что сильно благодарен.

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"Ракицкий очень много помогает. Все, что я просил для пацанов, он делал, никогда слова "нет" я от него не слышал. Я попросил для пацанов беспилотники взять, он мне все сделал, попросил форму – он мне все сделал. Он всегда с радостью отзывается на мои просьбы и всегда помогает. Я никогда не обманываю, я ему делаю отчет, потому что нужно показывать, куда идут деньги", – сказал Алиев.

Ранее Александр откровенно признался в том, что практически не общается с родителями, а также отказался от своего отца из-за их поддержки войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок сборной Украины Александр Алиев возмутился тем, что киевляне фактически забыли о войне с Россией.

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